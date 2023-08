Savnet 14-åring funnet død i Sverige

Gutten ble identifisert etter at det ble funnet et lik i et skogholt i Upplands bro fredag forrige uke, skriver den svenske riksadvokaten i en pressemelding torsdag.

Ifølge avisen Aftonbladet var det en kvinne som var ute for å plukke sopp, som fant liket.

Den savnede 14-åringen fra Nyköping bodde på institusjon da han forsvant i slutten av juli. En 15 år gammel gutt er siktet i saken og ble forrige uke varetektsfengslet.

Siktelsen mot ham er nå endret fra medvirkning til kidnapping, til medvirkning til drap, opplyser svensk politi.

– Det har dukket opp omstendigheter i saken som gjør at siktelsen nå gjelder medvirkning til drap. Jeg kan ikke gå inn på hva omstendighetene er, sier aktor Hanna Cardell.

Politi og påtalemyndighet har tidligere sagt at de mistenker at flere personer er involvert i det som har hendt med 14-åringen.

Samtidig fortsetter politiet å etterforske mulige forbindelser til en annen 14-åring som forsvant samtidig. Han ble funnet død i et skogsområde utenfor Nynäshamn, 12 mil fra Nyköping, i slutten av juli. Dødsfallet etterforskes som drap, og ingen er foreløpig mistenkt for drapet.