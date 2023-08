– Det er ingen tilfeldighet at verden straks vender blikket mot Kreml når en tidligere alliert av Putin plutselig bokstavelig talt faller fra himmelen, to måneder etter at han forsøkte seg på et mytteri, sier Baerbock med henvisning til Russlands president Vladimir Putin.

– Vi kjenner dette mønsteret i Putins Russland: dødsfall, tvilsomme selvmord, fall fra vinduer, alt sammen uoppklart, som bygger opp under et diktatorisk maktsystem som bygger på vold, sa Baerbock på en pressekonferanse torsdag sammen med Kirgisistans utenriksminister.

Se video: Her går flyet i bakken