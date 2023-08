Norge gir 1,5 milliarder kroner for å sikre energiforsyning i Ukraina

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å sikre strøm og varme til hus og hjem, bedrifter og offentlige institusjoner foran en ny vinter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

De 1,5 milliardene Norge nå gir for å sikre gass- og strømforsyningen, kanaliseres gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). Pengene skal bidra til reparasjon og vedlikehold av kritisk el-infrastruktur og forsyning av nødstrøm i områder rammet av krigshandlinger (865 millioner kroner) og til kjøp av gass for beredskapslagring (635 millioner kroner).

Støtten er en del av Nansen-programmet, som er et femårig støtteprogram for Ukraina.

Besøkte kraftstasjon som har blitt angrepet

Nyheten ble kunngjort under Støres besøk torsdag morgen på en kraftstasjon som er blitt angrepet under krigen. Han ble vist rundt på anlegget av Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko og fikk se ødeleggelsene med egne øyne.

Kraftanlegget er blitt reparert med midler fra fondet som Norge har donert store summer til.

– Mer enn 60 prosent av den elektriske kraftproduksjonen i Ukraina er ødelagt som følge av Russlands krigføring, og vi kjenner ennå ikke de fulle konsekvensene av bombingen av Kakhovka-dammen i juni. Ukrainerne gjør en heroisk innsats for å gjenopprette elektrisitetsforsyningen med midlertidige reparasjoner, men de trenger internasjonal støtte. Norge tar ansvar og bidrar, sier statsministeren.

Ruster Ukraina for en kald vinter

Med støtten på 2 milliarder kroner til gassinnkjøp i 2022 finansierte Norge om lag en tredel av Ukrainas importbehov av gass i fjor, ifølge regjeringen.

– Vi vet ikke ennå hvor mye gass Ukraina vil ha behov for å importere i år, men med Norges bidrag står Ukraina bedre rustet for en kald vinter og nye angrep fra Russland, sier Støre.

Norges bidrag går til de to statlige ukrainske energiselskapene UkrEnergo (elektrisitet) og Naftogaz (gass), kanalisert gjennom EBRD. Dette er for å redusere risiko, blant annet for korrupsjon og misligheter. EBRD har samarbeidet med UkrEnergo og Naftogaz i en årrekke og har bidratt til reformer og tiltak mot korrupsjonsrisiko.