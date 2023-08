Norge donerer nye luftvernmissiler til Ukraina

– Norge vil fortsette å støtte Ukrainas forsvarskamp mot Russland så lenge det er nødvendig. Ukraina har et akutt behov for mer militær støtte og materiell støtte nå. De har et stort behov for missiler og ammunisjon til luftvern. Her støtter Norge med det vi kan, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Luftvern er avgjørende for Ukrainas evne til å beskytte både den sivile befolkningen og infrastruktur og militære avdelinger ved frontlinjen mot alle typer russiske angrep fra luften, skriver regjeringen i en pressemelding.

Støtte med luftvern har fra krigens start vært Ukrainas høyeste prioritet. Vestlig og norsk støtte med luftvern har vært avgjørende for å hindre Russland i å ta kontroll over luftrommet, og har dermed avverget store sivile lidelser og militære tap, skriver regjeringen videre.

– Ukraina har fått omfattende donasjoner av luftvern fra vestlige land tidligere, men behovet er enormt. Norge vil fortsatt støtte Ukraina i deres kamp for å forsvare seg mot russiske styrker. Vi vil derfor nå donere luftvernmissiler. Dette er en av de hittil største norske donasjonene av militært materiell til Ukraina, sier statsministeren.

Missilene vil kunne skytes ut fra utskytningsenheter som Sverige har vedtatt å donere.

Det vil gjenanskaffes missiler til Forsvaret som tilsvarer de donerte missilene. Dette vil gjøres med bruk av midler fra Nansen-programmet.

Norge har tidligere bidratt med donasjon av NASAMS og Mistral luftvern til Ukraina.