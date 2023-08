Nicaragua forbyr jesuittorden

Forbudet kommer en uke etter president Daniel Ortegas regjering konfiskerte det jesuittstyrte Mellom-amerikanske universitet (UCA) i hovedstaden Managua med påstand om at det var et «senter for terrorisme».

I kunngjøringen av onsdagens forbud hevder regjeringen at den katolske ordenen ikke har fulgt reglene for skatterapportering. Jesuittordenen ble grunnlagt på 1500-tallet. Pave Frans er den første jesuitten som er blitt overhode for Den katolske kirken.

Dette føyer seg inn i en rekke av stadig mer autoritære tiltak fra regjeringens side, rettet mot den katolske kirken og opposisjonsledere. Jesuittordenen har fordømt regjeringens handlinger.

– Dette er en politikk som systematisk bryter menneskerettighetene og ser ut til å ha som mål å skape en totalitær stat, sa ordenen etter stengingen av UCA. I 2018 sto universitet sentralt i protestene mot Ortegas regime.

Siden 2021 er minst 26 universiteter stengt og alle verdier beslaglagt etter ordre fra Ortegas regjering. I april stengte Vatikanet sin ambassade etter at Nicaraguas regjering foreslo å bryte de diplomatiske båndene. To katolske nonneordener ble kastet ut av landet i fjor.