Minst én død i stormen Franklin i Den dominikanske republikk

Uværet drar med seg store nedbørsmengder, som har ført til jordskred og store oversvømmelser.

Værvarslerne har advart om opptil 300 millimeter nedbør i deler av Den dominikanske republikk, og opptil 410 millimeter vest og sentralt i landet. Øst i nabolandet Haiti kan stormen gi opptil 200 millimeter med regn.

– Befolkningen i Den dominikanske republikk må nå – uten unntak – holde seg innendørs, sier landets beredskapsdirektør Juan Manuel Méndez.

Sent onsdag begynte stormen gradvis å dreie vekk fra øya Hispaniola, der Den dominikanske republikk og Haiti ligger – og er ventet å beveg seg mot Turks- og Caicosøyene. Også på Puerto Rico er det kommet mye regn som følge av den tropiske stormen, og to dykkere er savnet sør for øya.