Tikhanovskaja: – Prigozjin var en drapsmann som ikke vil bli savnet

Tikhanovskajas uttalelse ble lagt ut i sosiale medier etter at det ble kjent at Wagner-sjefen etter alt å dømme døde i en flystyrt nordvest for Moskva onsdag.

– Den kriminelle Prigozjin vil ikke bli savnet i Belarus. Han var en drapsmann, og det er sånn han bør huskes. Hans død kan føre til at Wagners tilstedeværelse i Belarus opphører, slik at trusselen mot vår nasjon og våre naboer reduseres, sier Tikhanovskaja.