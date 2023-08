Russiske myndigheter: Wagner-sjefen var om bord på styrtet fly

Jetflyet gikk i bakken i fylket Tver, på vei fra Moskva til St. Petersburg.

Luftfartsmyndighetene offentliggjorde onsdag kveld en liste med navnene på tre besetningsmedlemmer og sju passasjerer som befant seg på flyet. Blant disse var Prigozjin og Wagner-toppen Dmitrij Utkin.

Etter å ha gjengitt motstridende opplysninger og gjentatte ganger tatt forbehold, kunngjorde Wagners egen kanal på meldingstjenesten Telegram at Prigozjin er død.

– Den beste i helvete

Den samme meldingen er lagt ut på Telegram-kanalen Gray Zone , som er blitt brukt av Wagner-sjefen selv. Her står det også at Utkin er død, og at personer som har «forrådt Russland», har skylden.

– Selv i helvete vil han være den beste! Ære være Russland! skriver Gray Zone om både Prigozjin og Utkin.

Tidligere opplyste Russlands departement for krisehåndtering at ti mennesker befant seg på flyet, og at foreløpige opplysninger tydet på at alle var døde.

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti har meldt at det så langt er funnet åtte døde personer ved ulykkesstedet.

Mislykket opprør

Leiesoldatgruppen Wagner har tidligere spilt en viktig rolle i den russiske krigføringen i Ukraina. Men i juli sto Prigozjin og Wagner bak et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

I etterkant av opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Russlands president Vladimir Putin. Likevel ble det inngått en avtale der Prigozjin og Wagner-soldatene fikk lov til å reise til Belarus.

I kjølvannet av opprøret var Prigozjin en utsatt person, fastslår Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Jeg spekulerte etter militæropprøret, og det han kalte rettferdighetsmarsjen mot Moskva, at hans dager nok ikke kom til å bli mange og lange. Han har vært det Putin mener er en forræder mot Russland, og det har Putin tidligere sagt at han aldri tillater, sier Røseth til NTB.

– Svekket omdømme

Røseth konstaterer at Putins syn på Prigozjin utgjør et mulig motiv.

– Jeg tror dette er veldig beleilig for Moskva, sier etterretningseksperten. Han mener det russiske regimet har ment at tidspunktet nå var gunstig for å ta Prigozjin.

– Moskva har svekket hans omdømme, det har gått en del tid siden Wagner-gruppen ble erklært som helter etter Bakhmut, og gruppen har opplevd splittelse.

Noen timer før Prigozjins fly styrtet, bekreftet russiske medier at Sergej Surovikin, sjefen for det russiske luftforsvaret, var avsatt. Han er blitt anklaget for å ha støttet Wagners opprør.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen mener på sin side at flystyrten kan ha vært en ulykke.

– Russiske myndigheter har vist før at de har klart å kvitte seg med folk. Men jeg tror ikke det var nødvendig å styrte et fly med ti mennesker, så jeg tror dette var en ulykke, sier han til NTB.

– Truffet av rakett

En ikke navngitt vestlig kilde hevder imidlertid overfor avisa Financial Times at det styrtede flyet ble skutt ned. Vedkommende skal ha fått opplyst at privatflyet ble truffet av et russisk luftvernmissil.

Også på Telegram-kanalen Gray Zone hevdes det at flyet ble skutt ned – angivelig av russiske regjeringsstyrker.

USAs president Joe Biden sier at han ikke er overrasket over at Wagner-gruppens leder angivelig er død.

– Jeg vet ikke sikkert hva som har skjedd, men jeg er ikke overrasket, sier Biden.

Han legger til at «det ikke er mye som skjer i Russland uten at Putin står bak».