Den ikke navngitte embetspersonen sier til avisen at hen har fått opplyst at flyet ble truffet av et russisk luftvernmissil.

Vedkommende kan imidlertid ikke bekrefte at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin faktisk var om bord på flyet.

Biden ikke overrasket

Det kommer motstridende opplysninger om Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin etter flystyrten i Russland onsdag. Foto: Sergej Ilnitskij / AP / NTB Foto: NTB

USAs president Joe Biden sier han ikke er overrasket over at Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin angivelig er død.

– Jeg vet ikke sikkert hva som har skjedd, men jeg er ikke overrasket, sier Biden.

Han legger til at «det ikke er mye som skjer i Russland uten at Putin står bak».

– Men jeg kan ikke nok til å vite svaret.

Wagner-kanal peker på Kreml

Også på Telegram-kanalen Gray Zone, som er blitt brukt av Prigozjin selv, hevdes det at flyet ble skutt ned med luftvern. Her hevdes det også at det var russiske regjeringsstyrker som skjøt ned flyet.

Russiske luftfartsmyndigheter opplyser at Prigozjin var om bord på det private jetflyet. Både Gray Zone og Wagners egen Telegram-kanal melder at Wagner-sjefen er død.

– Selv i helvete vil han være den beste! Ære være Russland! står det i en melding fra Gray Zone.