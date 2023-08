Nedtellingen i gang for Indias månelanding

Romstormaktene USA og Russland kan havne bakpå i jakten på måneisen hvis det indiske månefartøyet i Chandrayaan-3-toktet klarer landingen. Russland mislyktes i helga, da deres Luna-25 krasjet inn i månens overflate.

Etter planen skal det indiske fartøyet lande på månens sørpol klokka 14.34.

Målet er å utforske sørpolen, der det er håp om at menneskehetens første permanente base på månen kan opprettes. Dersom det er vannis i de dype kratrene, kan det også bli et springbrett for ekspedisjoner videre ut i verdensrommet.

India hadde et mislykket forsøk i 2019, men landets romfartsbyrå sier at alt ser bra ut før landingen denne gangen. Bildene fra fartøyet ser lovende ut.

Månelandingen får stor oppmerksomhet i India.

– India griper etter månen, var overskriften i Times of India onsdag. Månelandingen dominerer nyhetene i India.

Chandrayaan betyr månefartøy på sanskrit. Selve landingsfartøyet heter Vikram, som betyr tapperhet. Dersom fartøyet klarer å lande, kommer en månerover til å utforske overflaten og sende informasjon hjem til jorda.