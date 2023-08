100.000 mennesker evakuert i flomrammet provins i Pakistan

– Vi har reddet 100.000 mennesker og sørget for at de har kommet seg til tryggere steder, sier Farooq Ahmad, talsperson for nødetatene i Punjab.

Punjab den mest folkerike provinsen i Pakistan og den nest største i areal. Provinsens største by er Lahore, øst i landet.

For litt over ett år siden ble så mye som en tredel av Pakistan oversvømt da ekstremvær, delvis som følge av klimaendringer, rammet landet.