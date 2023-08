Vellykket britisk livmortransplantasjon

Operasjonen på Churchill sykehus i Oxford tok litt over ni timer.

Kvinnen som fikk operert inn livmoren, har lagret befruktede egg og planlegger prøverørsbehandling senere i år.

Den 40 år gamle storesøsteren har to barn og ønsket ikke noen ytterligere familieforøkelse, og var derfor villig til å gi bort livmoren.

– Stressende, men positivt

Professor Richard Smith, som var en av de ledende kirurgene, sier opplevelsen var svært spesiell og beskriver operasjonen som en stor suksess.

– Det var utrolig. Jeg tror dette har vært den mest stressende uken i min karriere som kirurg, men også utrolig positiv, sier Smith og legger til at både donor og mottaker er svært lykkelige.

– Jeg er så glad for at vi har en donor som er helt tilbake til normalen etter sin store operasjon og en mottaker som gjør det utrolig bra etter sin operasjon. Hun for immundempende behandling og gleder seg til hun forhåpentligvis kan få barn, sier kirurgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Keisersnitt

Den 34 år gamle kvinnen er født med Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH), en sjelden tilstand som rammer rundt én av 5000 kvinner. Tilstanden innebære at vaginaen er underutviklet, og at livmoren er underutviklet eller mangler helt. De første tegnene på MRKH er når tenåringsjenter ikke begynner å menstruere.

Eggstokkene fungerer likevel og produserer både egg og hormoner, slik at unnfangelse ved hjelp av fertilitetsbehandling er mulig. Fødselen skjer ved keisersnitt.

Den andre britiske livmortransplantasjonen er allerede planlagt og skal skje til høsten.