Fengslet eksstatsminister innlagt på sykehus i Thailand

Politiet sier Thaksin ble sendt til sykehus etter at det oppsto et helseproblem. Landets visepolitidirektør sier til Reuters at fengselet ikke hadde det nødvendige medisinske utstyret til å behandle den tidligere regjeringssjefen. Politilederen sier ikke noe om hva slags helseproblem det er snakk om.

Thaksin ble pågrepet rett etter at han landet i Bangkok tirsdag, etter 15 år i eksil. Han ble avsatt i et kupp i 2006, og to år senere ble han dømt for maktmisbruk, men hadde da forlatt landet. Høyesterett har fastslått an de 74 år gamle milliardæren må i fengsel.

Den tidligere statsministeren har hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at anklagene mot ham er politisk betinget.