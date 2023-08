Sivile drept i russiske angrep i Syria, ifølge nødetatene

Angrepene skjedde sent tirsdag nær Ain Shib, vest for Idlib, i et opprørskontrollert område. En AFP-korrespondent sier pumpestasjon som ble truffet, har vært brukt som husly av internt fordrevne syrere.

Han legger til at flere beboere ikke er gjort rede for etter angrepene.

Den siste tiden har det vært en økning i antall russiske angrep i landet. Siden 2015 har Russland støttet president Bashar al-Assad og hjulpet regjeringsstyrkene å ta tilbake mange av områdene opprørsstyrker har tatt kontroll over i løpet av den tolv år gamle borgerkrigen.

Observatørgruppen SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) sier angrepene ved Ain Shib vara rettet mot «militærbaser som tilhører Hayat Tahris Al-Sham», jihadistgruppen som kontrollerer området.