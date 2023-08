Moskva-området rammet av droneangrep for sjette natt på rad

Et forretningsbygg i sentrum av Moskva fikk skader da det ble truffet av en drone, ifølge en melding fra det russiske forsvarsdepartementet onsdag morgen.

Dronens ferd skal ha blitt avbrutt av russiske elektroniske signaler, såkalt jamming. Området ligger cirka 5 kilometer fra Kreml.

I uttalelsen står det også at russisk luftvern skjøt ned to droner i Mozhajskij og Khimki, begge distrikter i hovedstadsområdet.

Flytrafikken til og fra storflyplassene rundt Moskva ble stanset i en kort periode som følge av angrepene, noe som har skjedd flere ganger de siste dagene.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sier på Telegram at en drone ble skutt ned vest i hovedstadsregionen, mens en bygning som er under oppføring i finansdistriktet, ble truffet. Foreløpig er det ikke kommet meldinger om at mennesker ble rammet.

Også lørdag ble en bygning truffet av en drone i finansdistriktet, som ligger rundt fem kilometer fra Kreml.

