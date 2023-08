Ettåring døde av overoppheting i bil i USA

Den 62 år gamle sjåføren er siktet for omsorgssvikt med døden til følge etter at Ra'Miyah Worthington ble etterlatt i den varme bilen i Omaha.

Temperaturene i byen lå midt på 30-tallet da politi og helsepersonell ble tilkalt til barnehagen etter at jenta ble funnet livløs i bilen. Hun ble erklært død på sykehus. Ifølge rettsdokumenter i saken hadde ettåringen en kroppstemperatur på 42,8 grader.

Foreldrene lurer på hvordan det er mulig at ingen reagerte på at datteren ikke var inne i barnehagen.

Sjåføren har forklart at han ble distrahert da et annet barn, en liten gutt, ikke bille gå ut av bilen og at han derfor glemte jenta og glemte å sjekke bilen før han lukket og låste. Politiet sier barnehagen vil være stengt inntil videre mens saken etterforskes.

Den nasjonale værmeldingstjenesten NWS har sendt ut temperaturvarsel for 22 delstater fra Midtvesten og prærien til kysten ved Mexicogolfen.