Spanias konservative får prøve å danne regjering først

Lederen for nasjonalforsamlingen kunngjorde tirsdag at kong Felipe i første omgang gir regjeringsoppdraget til PP og partileder Alberto Núñez Feijóo. Kongen møtte partilederne i forsamlingen mandag og tirsdag.

Feijóos parti har 137 seter, men for å danne regjering må man ha støtte fra et flertall i nasjonalforsamlingen, det vil si minst 176 av de 350 representantene, i den første avstemningen. Lykkes ikke det, må det være flere stemmer for regjeringsforslaget enn mot det.

Målet på 176 stemmer kan bli svært vanskelig å nå både for PP og for sosialdemokratene i PSOE under statsminister Pedro Sánchez, som for tiden leder et forretningsministerium. Begge blokkene mangler i utgangspunktet noen få stemmer for å sikre seg flertall i en tillitsvotering. Dermed er de avhengig av baskiske og katalanske separatister, ikke minst i Junts per Catalunya (Sammen for Catalonia).

Det er ikke avklart hvilken side Junts vil gå til, men da sosialdemokraten Francina Armengol nylig ble valgt til leder for nasjonalforsamlingen, gikk katalanerne til venstre.

Dersom Feijóo ikke får de folkevalgte med seg etter to forsøk, kan det utløse en frist på to måneder for å få på plass en ny regjering. Dersom ingen av partiene eller blokkene klarer det, blir det skrevet ut nyvalg.