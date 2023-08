Rekordmange barn ble drept i skyteepisoder i USA i 2021

Ifølge studien som er publisert av Det amerikanske akademiet for barneleger, ble 4752 barn drept i skyteepisoder i 2021.

Det er en økning fra 4368 året før og 3390 i 2019.

Siden 2020 har skyting vært den fremste dødsårsaken for barn i USA.

Barnelegen og våpenforskeren Annie Andrews fra South Carolina sier at hun aldri hadde sett for seg at hun måtte behandle så mange barn for skuddskader da hun ble lege.

– Men fakta er at i hvert eneste barnesykehus i landet, er det barn på intensivavdelingen med skuddskader, sier hun.