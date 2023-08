Ukraina har vært avhengige av Musks Starlink-system for å ha nettilgang siden Russland begynte angrepene på ukrainsk infrastruktur. Dette har vært kritisk for kommunikasjonen mellom ukrainske styrker og med den militære ledelsen.

Men i fjor høst opplevde ukrainske styrker at nettilgangen forsvant da de kom inn i russiskkontrollerte områder.

The New Yorker skriver i en større reportasje at det utløste tett kontakt mellom Pentagon og Musk. USA jobbet med å få til en kontrakt som gjorde at de finansierte nettilgangen.

Det var i samtalene om dette at det kom fram at Musk hadde hatt personlig kontakt med Putin, skriver magasinet. En kilde i USAs forsvar sier at Musk uoppfordret fortalte dette.

– Han sa at han hadde hatt en flott samtale med Putin. Da tenkte vi «å kjære vene, dette er ikke bra», sier den ikke navngitte kilden.

Musk har nektet for å ha snakket med Putin om Ukraina.

Kort tid etter samtalene med Pentagon kunngjorde Musk at han snudde og ville fortsette å la Ukraina bruke Starlink-systemet. Det er siden blitt inngått en kontrakt mellom Pentagon og Musk om dette.

– Min tolkning var at han var nervøs for at Starlinks involvering skulle bli sett på av Russland som å legge til rette for Ukrainas krigsinnsats, sier Colin Kahl, statssekretær i Pentagon.