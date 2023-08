London: Politimann dømt for flere voldtekter

44-åringen Adam Provan er også dømt for seks voldtekter av en kvinnelig kollega i politiet. Saken mot ham ble kjent i 2016 da en kvinne fortalte at hun hadde blitt voldtatt av ham som 16-åring i 2010.

Provan ble dømt for voldtekter av kollegaen mellom 2003 og 2005. En annen kvinnelig kollega sier at han har sendt henne flere plagsomme meldinger, uten at det er blitt tatt tak i av ledelsen.

Dommeren i saken sa at det var sjokkerende å høre hvordan politiledelsen hadde håndtert saken.

Saken ryster politiet i den britiske hovedstaden, som allerede sliter med ryktet etter lignende saker, blant annet saken om Sarah Everard, som ble voldtatt og drept av en politimann i 2021.

London-politiet fortalte i januar at 1071 av deres politibetjenter hadde vært eller var under etterforskning for vold mot kvinner og jenter.