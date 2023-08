Den ukrainske avisa Pravda skriver at to russiske bombefly er ødelagt og to andre skadd i angrepene. Både Pravda og nettavisen NV skriver at en gruppe ukrainske sabotører står bak angrepet. De skal være ledet av myndighetene i Kyiv, som ikke har bekreftet dette.

Flere russiske flybaser er blitt angrepet av det som trolig er ukrainske droner de siste dagene. Angrepet på flybasen Soltsij ved St. Petersburg har fått stor oppmerksomhet.

Flybasen ligger rundt 700 kilometer fra grensa til Ukraina. Angrepet på flybasen ødela trolig et Tu-22-fly, et langtrekkende bombefly som er ett av flaggskipene i Vladimir Putins luftvåpen.

Mandag ble flybasen Sjaikovka i Kalug-regionen rammet av et nytt angrep. Flybasen ligger rundt 300 kilometer nordøst for grensa til Ukraina.

Moskva rammet igjen

Det føyer seg inn i rekken av slike droneangrep dypt inne i Russland. Det har også rammet hovedstaden Moskva, som igjen ble utsatt for et droneangrep tidlig tirsdag. Disse droneangrepene tar få liv, men skremmer befolkningen der.

Tirsdag ble vinduer i et leilighetsbygg og biler på gata ødelagt av vraket av en drone som ble skutt ned i en forstad vest for Moskva. Flygninger på flere av Moskvas flyplasser ble midlertidig stanset under angrepene tirsdag.

Det var fridag i Russland tirsdag, i forbindelse med feiring dedikert til det russiske flagget. Senere i uka – torsdag – feirer Ukraina sin uavhengighetsdag, som er landets nasjonaldag.

Droneangrepene blir sett på som et forsøk på å ta krigen til Russland, samt å legge press på russiske styrker på så mange fronter som mulig. Angrepene skjer samtidig som Ukraina er i gang med en lenge varslet motoffensiv i et forsøk på å drive de russiske styrkene i Ukraina på retrett.

Andrij Jusov, talsperson for Ukrainas militære etterretning, sier at minst ett russisk krigsfly er ødelagt i angrepet i Sjaikovka. Han sier det ble utført av personer som jobber tett sammen med etterretningstjenesten, men gir ikke flere detaljer om det.

Stor ildkule

Bilder som er verifisert av BBC skal vise ødeleggelsene på Soltsij-basen. Satellittbilder viser at 10 Tu-22-fly var parkert der forrige uke. Etter angrepet viser satellittbilder en stor svart flekk på bakken der ett av flyene tidligere sto.

Ett bilde som er delt i sosiale medier, viser en stor ildkule stå opp fra det som skal være flyet som ble ødelagt. Bildene er verifisert blant annet ved å se på værforholdene, som stemmer overens med hvordan været faktisk var da angrepet skjedde.

Noen tidligere ukrainske angrep på russiske flybaser har tatt i bruk jetdrevne droner fra Sovjet-tiden. De har en rekkevidde på opp mot 1000 kilometer. Angrepene de siste dagene har tilsynelatende vært utført med mindre og mer primitive droner.

Det kan tyde på at de er blitt brukt av sabotører som utfører angrepene fra dypt inne på russisk jord.

Pensjonist på skogstur fant drone

Det har også kommet meldinger om at en russisk pensjonist som var ute på skogstur rundt 600 kilometer unna grensa mandag, fant en drone malt i de blå og gule fargene til Ukrainas flagg.

Bilder som er delt i sosiale medier, viser at dronen hadde det ukrainske kampmottoet «Slava Ukrajini» og «Heroyam slava» – «Ære til Ukraina» og «Ære til heltene» – skrevet på vingene.

Tirsdag sier også guvernøren i den russiske Brjansk-regionen, som grenser til Ukraina, at en gruppe ukrainske sabotører forsøkte å ta seg over grensa. De ble drevet tilbake av russiske grensevakter og nasjonalgarden, sier guvernøren. Disse opplysningene er ikke uavhengig bekreftet.

Ukraina har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for noen av angrepene den siste tida, som heller ikke er blitt kommentert av ledende skikkelser i Moskva.