Utenriksdepartementet i Ankara mener at rådets uttalelse er «fullstendig løsrevet fra realitetene på bakken», og at den i stedet for å bidra positivt, kun gjør prosessen vanskeligere.

I uttalelsen anklager FNs sikkerhetsråd tyrkisk-kypriotiske styrker for å ha angrepet FN-styrker som patruljerer i buffersonen på den delte øya. De fredsbevarende styrkene forsøkte å hindre byggingen av en vei i buffersonen da det brøt ut sammenstøt med tyrkisk-kypriotiske styrker. Fire FN-soldater ble såret og kjøretøyene deres ødelagt i hendelsen sist fredag.

Tyrkia hevder det var FN-styrkene som provoserte fram uroen.

Sammenstøtet skjedde ved Pyla, en etnisk blandet landsby som ligger i området mellom den internasjonalt anerkjente delen av Kypros og utbryterregionen i nord, som kun er anerkjent av Tyrkia.

Styret på den nordlige delen av Kypros ble opprettet da Tyrkia invaderte området i 1974. Øya har siden vært splittet, og den nordlige delen regnes fortsatt som okkupert av Tyrkia i henhold til folkeretten.