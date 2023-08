Nord-Korea gjenopptar internasjonale flyginger etter tre års pause

Blant annet var general Kim Jin om bord, ifølge nettstedet NK News. Han har tidligere vært militærattaché for Nord-Korea i Beijing.

Et Air Koryo-fly på vei til Pyongyang tok også av like etter klokken 13 lokal tid, ifølge et sporingsnettsted. Det Seoul-baserte nyhetsbyrået Yonhap publiserte blant annet bilder som viste en rekke nordkoreanere som stilte seg i kø for å sjekke inn bagasje.

Ifølge det kinesiske utenriksdepartementet har Kina godkjent gjenoppstart av kommersielle flyginger mellom Beijing og Pyongyang.

Det ryktes også at Air Koryo skal gjennomføre to flyginger fra russiske Vladivostok til Pyongyang fredag og neste mandag, ifølge CNN og NK News.

Senest i juli fikk kinesiske og russiske embetsmenn delta i en militærparade i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. De var da de første høytstående utenlandske embetsmennene som besøkte landet på flere år. En delegasjon av idrettsutøvere fra Nord-Korea fikk også delta på en taekwondo-konkurranse i Kasakhstan forrige uke.

Nord-Korea stengte grensene tidlig i 2020 for å hindre spredning av coronaviruset.