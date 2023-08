17-åring skutt og drept på Vestbredden

Den israelske hæren gikk inn i Zababdeh sør for Jenin for å arrestere palestinere, opplyser lokale leger. 17 år gamle Othman Abu Kharj ble ifølge helsedepartementet drept med et hodeskudd i forbindelse med kampene som brøt ut.

Militærraidet skjer mens israelske soldater fortsatt jakter på en palestinsk mann som anklages for å ha skutt og drept en israelsk far og sønn. Skytingen fant sted lørdag i den palestinske byen Hawara nord på Vestbredden, og hæren har siden tatt 15 mistenkte palestinere til fange.

I Zababdeh åpnet de israelske soldatene ild mot innbyggere som kastet sprengladninger mot dem, opplyser hæren.