Danmark får ny forsvarsminister

De to bytter dermed roller i regjeringen, opplyser Statsministeriet tirsdag. Ellemann-Jensen fortsetter likevel som visestatsminister.

Lund Poulsen var fungerende forsvarsminister mens Ellemann-Jensen var sykmeldt fra februar til juli som følge av stress.

Ellemann-Jensen beklaget tidligere i august at han feilinformerte Folketinget om et omstridt milliardavtale om kjøp av artilleri fra den israelske våpenprodusenten Elbit. Flere partier reagerte på at det ble gitt uriktige opplysninger i forbindelse med avtalen.

Ellemann-Jensen sier han føler seg veldig trygg på at Poulsen nå overtar rollen som forsvarsminister.

– Vi gjør disse endringene av hensyn til både forsvaret og Venstre, sier han om rokeringen

Endringene skjer kun to dager etter at Danmark fikk besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Som første land i Nato lovet Danmark å levere til sammen 19 F-16 jagerfly til Ukraina. Seks skal leveres ved nyttår, ytterligere åtte i løpet av neste år og de siste fem i 2025.

Ellemann-Jensen har vært leder av Venstre siden 2019 og ble forsvarsminister i sosialdemokraten Mette Frederiksens koalisjonsregjering i desember.