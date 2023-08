Thailands eksstatsminister tilbake fra eksil

Thaksin ble avsatt i et kupp, og i 2008 ble han dømt til fengsel in absentia for å ha misbrukt makten sin. De siste 17 årene har han levd i selvpålagt eksil.

I hjemlandet må den 74 år gamle milliardæren belage seg på å bli stilt for retten samtidig som et parti som tidligere var forbundet med ham, begynner jobben med å danne ny regjering. I et intervju med BBC har han sagt at datoen for hjemreisen ble bestemt for det var klart at nasjonalforsamlingen samme dag skal stemme over hvorvidt kandidaten fra partiet Pheu Thai blir landets neste statsminister.

Det var på forhånd ventet at Thaksin ville bli pågrepet så fort han landet. Da han kom ut av flyet i Bangkok, bukket han foran et portrett av den thailandske kongen. Deretter ble eksstatsministeren ført bort av flere tjenestemenn for å bli forelagt anklagene han står overfor.