Eiendomsmogul blir ny statsminister i Thailand

Det var et flertall i nasjonalforsamlingen i Bangkok som tirsdag utpekte den nye regjeringssjefen.

Srettha sitter ikke selv i parlamentet og var tilsynelatende ikke til stede under avstemningen. Han tilhører Thaksins parti Pheu Thai, som ble nummer to i valget i mai.

Da den 74 år gamle milliardæren Thaksin ankom Bangkok tidligere på dagen, ble han sendt rett i fengsel. Ifølge Thailands høyesterett må han sone åtte år, men det spekuleres på om det er inngått en hemmelig avtale som vil sikre at han benådes.

Likt av de fattige

Thaksin er blant de mest innflytelsesrike og kontroversielle politikerne i Thailand i nyere tid. Han satt ved roret fra 2001 til han ble avsatt i et kupp i 2006 og var særs upopulær blant militæret, monarkiet og eliten. På landsbygda og blant de fattige var han derimot godt likt.

Thaksin forlot hjemlandet etter kuppet, som militæret begrunnet med anklager om korrupsjon og illojalitet til kongehuset. Da han tirsdag kom tilbake, fastslo Thailands høyesterett at han må i fengsel.

Straffen er knyttet til tre dommer han fikk in absentia for maktmisbruk. 74-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld og kalt anklagene politisk motivert.

Valgvinneren ekskludert

Kongeriket Thailand har vært uten statsminister siden valget i landet i mai. En viktig grunn er at valgets vinner, partiet Marsj fremad, mislyktes med å danne en regjeringskoalisjon. Partiet er det største i nasjonalforsamlingen, men møtte motstand fra de 250 senatorene som er utnevnt av militæret. Siden er partiets populære statsministerkandidat Pita Limjaroenrat ekskludert fra nasjonalforsamlingen.

Thaksins parti Pheu Thai, som kom på andreplass i valget og ledes av 74-åringens datter Paetongtarn, brøt i forrige uke med Marsj fremad. Hun inngikk i stedet en allianse med det militærstøttede partiet Forent thainasjon for å kunne danne regjering.

Ny statsminister

Avstemningen i nasjonalforsamlingen tirsdag var tredje forsøk på å få på plass en ny statsminister. Det var ventet at eiendomsmogulen Srettha ville få grønt lys, og han blir nå leder for en omstridt regjeringskoalisjon som omfatter flere promilitære partier som led et sviende nederlag ved valgurnene i vår.

Hele elleve partier inngår i koalisjonen. Kritikere mener den nye regjeringen er et svik mot valgresultatet, men Pheu Thai mener løsningen var nødvendig for å komme ut av en fastlåst situasjon og oppnå forsoning.

– Mitt mål er å bedre livene til alle thaier, sa Srettha i forrige uke.

Avtale om benådning?

Thaksin Shinawatra erkjenner ikke at tidspunktet for hjemkomsten er knyttet til den politiske situasjonen. I et intervju med BBC har han sagt at datoen for hjemreisen ble bestemt før det var klart at nasjonalforsamlingen samme dag skulle holde statsministeravstemningen.

Analytikere tviler likevel på om tidspunktet er tilfeldig. Det spekuleres på om Pheu Thai har inngått en avtale som vil sikre at Thaksin blir benådet.

– Hvis han ikke får en kongelig benådning innen en viss tid, kan det hende de begynner å spørre seg om de gikk inn i en koalisjon på falske premisser, sier Aaron Connelly ved tankesmia International Institute for Strategic Studies.

Bukket foran kongeportrett

Da Thaksin kom ut av flyet i Bangkok, bukket han foran et portrett av den thailandske kongen. Deretter ble eksstatsministeren ført bort av flere tjenestemenn for å bli forelagt anklagene han står overfor.

Thailands sittende statsminister Prayut Chan-o-cha har hatt makten helt siden militærkuppet i landet i 2014. Den gang var det Thaksins søster Yingluck Shinawatra som ble avsatt.

Tidligere i sommer sa Prayut at han ville gi seg i politikken, men han ble i forrige uke lansert som statsministerkandidat av Forent thainasjon.