Utslipp av kjølevann fra Fukushima starter denne uken

Etter et regjeringsmøte tirsdag, kunngjorde statsminister Fumio Kishida at utslippet av kjølevann starter førstkommende torsdag. Han sier det ikke er rom for utsettelser.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) utgjør ikke kjølevannet noen trussel mot mennesker eller miljøet.

Likevel har både lokale fiskere og naboland som Kina protestert mot planene.

Det oppsto en nedsmelting i en av reaktorene i Fukushima etter et jordskjelv og en påfølgende tsunami i 2011. Selv om reaktorene ikke lenger er i drift, må de fortsatt kjøles ned med vann som lagres i tanker.

På grunn av plassproblemer, er det laget en plan for å pumpe det behandlede kjølevannet ut i havet gjennom en én kilometerlang tunnel. Vannet skal først renses og tynnes ut med sjøvann. Det er ventet at det vil ta 30 år å kvitte seg med drøyt 1,3 millioner tonn vann.