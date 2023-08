Biden møter skogbrannrammede på Maui

Presidenten og førstedame Jill Biden ble tatt imot av guvernør Josh Green da de kom til øygruppa i Stillehavet. De fikk blant en helikoptertur over de brannrammede områdene. Det var varslet at presidenten vil komme med en tilleggsbevilgning til katastrofehjelpen og oppnevne en føderal krisekoordinator.

Over 100 personer døde i skogbrannene som brøt ut for rundt to uker siden.

Biden har avbrutt ferien i Lake Tahoe for å besøke øya. Han skal få en oppdatering om situasjonen fra myndighetene på Hawaii, møte redningsfolk, minnes dem som døde og snakke med overlevende, opplyser Det hvite hus.

Biden har sagt at han ville vente med besøket til han var sikker på at han ikke var til hinder for nødhjelpen i området.

– Jeg skal gjøre alt i min makt for å bidra til gjenoppbyggingen av Maui etter denne tragedien, sa han i en uttalelse søndag.