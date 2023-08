Trump har godtatt kausjon – vil melde seg torsdag

Trump er tiltalt på 13 punkter for forsøk på å undergrave resultatet av presidentvalget i Georgia.

Mandag var Trumps team i forhandlinger om kausjonssummen. Ifølge rettsdokumenter omtalt av CNN , kom de fram til en kausjonssum på 200.000 dollar, samt andre vilkår for at ekspresidenten ikke skal bli fengslet i påvente av saken.

Trump har fått beskjed om at han må melde seg til politiet i Fulton County innen fredag. To anonyme kilder med kjennskap til saken sier til CNN at han vil gjøre dette torsdag.

Må oppføre seg – også i sosiale medier

WSB-TV melder at vilkårene i kausjonen blant annet er at Trump ikke skal oppføre seg på en måte som virker truende på vitner eller medtiltalte i saken og heller ikke gjør noe annet som kan hindre rettens gang.

I vilkårene presiseres det blant annet at det også gjelder innlegg i sosiale medier.

Trump får også forbud mot å kommunisere «på noen måte, direkte eller indirekte» om fakta i saken med noen av de medtiltalte eller sakens vitner, utenom å gjøre det gjennom advokater.

Dersom Trump bryter vilkårene, kan han bli fengslet.

Trump er tiltalt i saken sammen med 18 andre. To av dem fikk også kausjonen sin fastsatt mandag. For Trumps tidligere advokat John Eastman settes kausjonen til 100.000 dollar.

– Klare for mugshotet

Sheriff Patrick Labat har sagt at fengselet er åpent 24 timer i døgnet for Trump og hans allierte som skal melde seg. Sheriffen har også insistert på at Trump skal bli behandlet som alle andre tiltalte.

– Hvis ikke noen forteller meg noe annet, skal vi følge normal praksis. Det har ingenting å si hva slags status du har. Vi er klare for mugshotet, sa Labat til reportere tidligere i måneden.

Forbes påpeker at dette i så fall blir det første mugshotet av Trump, men samtidig at det trolig forhandles om hvorvidt dette skal skje eller ikke.

Kjapp prosess

Trump har imidlertid sikret seg en rask prosess når han melder seg etter at han nå har kommet til enighet om kausjonen. Det gjør at han slipper unna en fengslingsprosess som ville ha tatt mange timer.

Det er ventet at presidentens livvakttjeneste Secret Service – som også står for sikkerheten til ekspresidenter – skal avklare med fengselet hvordan prosessen skal være.

– Hvis alle er på plass og er klare til å gjøre jobben sin, tar det trolig tre minutter for å få noen fingeravtrykk. Det kan ta 15 minutter totalt å få dem inn og ut, sier Chris Timmons, tidligere aktor og partner i Knowles Gallant Timmons i Atlanta, til CNN.

Det er omfattende sikkerhetstiltak rundt rettsbygningen i Fulton County. De blir værende fram til minst lørdag, opplyste myndighetene mandag.

Flere saker

Trump er den første presidenten eller ekspresidenten som er blitt tiltalt i en straffesak. I tillegg til valgsaken i Georgia, er han tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus.

Han er også tiltalt for forsøk på å avvise valgresultatet i 2020 og for stormingen av Kongressen 6. januar, samt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Trump nekter straffskyld i alle sakene mot ham og kaller det en politisk heksejakt.