BBC skriver at bilder viser at bombeflyet står i brann etter droneangrepet. Russland anklager Ukraina for å stå bak. Ukraina har ikke bekreftet dette, noe de sjelden gjør om egne angrep.

Det langtrekkende Tu-22-flyet er ett av flaggskipene i Vladimir Putins flyvåpen. Det kan komme opp i en fart på to ganger lydens hastighet og er blitt brukt intensivt i tokt mot mål i Ukraina.

Ifølge russiske myndigheter ble et luftfartøy skadd i angrepet på basen, som ligger i Novgorod-regionen. De hevder at brannen på parkeringsplassen for flyene ble slukket raskt.

Men bilder i sosiale medier viser at en stor ildkule rundt Tu-22-flyet. Bildene er analysert av BBC Verify, som slår fast at de er troverdige.

BBC påpeker at ødeleggelsen av ett enkelt fly ikke påvirker Russlands evne til å bombe Ukraina, men at det igjen viser at Kyiv har evne til å gjennomføre angrep langt inn i Russland.

Soltsij-2-basen som ble angrepet, ligger rundt 650 kilometer fra grensa til Ukraina.