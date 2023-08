Mark Meadows, som var Trumps stabssjef i Det hvite hus, har forklart seg om dette til spesialetterforsker Jack Smiths team. Meadows hadde egentlig skrevet om det i sine memoarer, men tonet det ned fordi han mente det kunne være problematisk for Trump, ifølge amerikanske ABC News.

Ifølge Meadows' opplysninger var det forsvarssjef Mark Milley som hadde utarbeidet planene.

– På sofaen foran Trumps pult, var det en rapport på fire sider skrevet av Milley selv. Det viste generalens egne planer om å angripe Iran, noe han oppfordret president Trump til å gjøre mer enn en gang i hans periode som president, skrev Meadows i et utkast til memoarene.

Angrepsplanene er del av dokumentsaken mot Trump, der ekspresidenten er tiltalt for å ha tatt med seg dokumenter fra Det hvite hus og oppbevart dem uforsvarlig. Trump er tiltalt for brudd på spionasjeloven.

Trump skal ha vist fram angrepsplanene under et intervju i arbeidet med å skrive Meadows memoarer. Da skal han også ha innrømmet at dokumentet var topphemmelig, noe som strider med uttalelser om at alle dokumentene var avgradert.

– Det er liksom veldig konfidensielt. Hemmelig. Dette er hemmelig informasjon, sier Trump ifølge et lydopptak av møtet.

– Se på dette. Dette ble utført av militæret og gitt til meg. Som president kunne jeg ha avgradert det, men nå kan jeg ikke det, sier Trump ifølge opptaket.