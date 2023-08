HRW: – Saudi-Arabia begår massedrap på migranter på grensen

Organisasjonen oppgir at hundrevis av kvinner og barn er blant de drepte, og understreker at drapene skjer i det skjulte samtidig som Saudi-Arabia bruker milliarder på idrettsarrangementer som skal få landet til å framstå i et bedre lys – såkalt «sportsvasking».

Organisasjonen har ikke oversikt over hvor mange som er drept, men understreker at det dreier seg om «minst hundrevis» i perioden mellom mars 2022 og juni 2023.

– Hvis dette blir begått som ledd i en saudiarabisk politikk som går ut på å drepe migranter, så vil disse drapene, som ser ut til å fortsette, være en forbrytelse mot menneskeheten, skriver menneskerettsorganisasjonen i en pressemelding mandag.

Ber om FN-granskning

Rapporten har fått tittelen: «De skjøt på oss som regn: Saudiarabiske massedrap på etiopiske migranter på grensen mellom Jemen og Saudi-Arabia.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her blir grensevaktene anklaget for å ha brukt eksplosive våpen mot migrantene, også de som har forsøkt å flykte tilbake til Jemen. Andre skal ha blitt skutt på kloss hold, deriblant mange kvinner og barn. Noen skal ha blitt spurt hvilken kroppsdel de ønsket å bli truffet i, før de ble skutt. Angrepene omtales som systematiske.

I forbindelse med mandagens publisering ber HRW FN innlede en granskning. De oppfordrer også land til å presse på for at noen stilles til ansvar, og ikke se en annen vei på grunn av Saudi-Arabias «sportsvasking».

En saudiarabisk regjeringskilde avviser anklagene.

– Anklagene i HRWs rapport om saudiske grensevakter som skyter etiopiere mens de krysser grensen mellom Saudi-Arabia og Jemen, er ubegrunnede og uten troverdige kilder, sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået AFP.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Skjøt lenge

Migranter som BBC har tatt kontakt med, forteller hvordan de ble beskutt mens de forsøkte å krysse grensen sammen med mange andre.

– Skytingen bare fortsatte og fortsatte, sier 21-åringen Mustafa Soufia Mohammed, som forsøkte å ta seg til Saudi-Arabia for å finne arbeid i juli i fjor. Tobarnsfaren ville forsøke å skape et bedre liv for familien sin hjemme i Etiopia.

– Jeg merket ikke engang at jeg ble skutt, men da jeg forsøkte å reise meg opp for å gå, merket jeg at beinet mitt ikke fungerte, sier han.

Før dette hadde han brukt tre måneder på å reise fra Afrikas Horn til Saudi-Arabia, en reise preget av sult, vold og menneskesmuglere fra både Etiopia og Jemen.

21-åringen måtte amputere beinet under kneet, og er nå tilbake hos foreldrene i Etiopia, der han er helt avhengig av deres hjelp.

Mistet fingrene

Andre, som 18 år gamle Zahra, fikk skutt av alle fingrene på en hånd. Hun greier ikke å snakke om det som har skjedd fordi hun er for traumatisert, ifølge BBC.

Artikkelen fortsetter under annonsen

HRWs rapport er basert på intervjuer med i alt 42 personer, deriblant 38 etiopiere som forsøkte å krysse grensen mellom Jemen og Saudi-Arabia i den aktuelle perioden. I tillegg har HRW analysert over 350 videoer og fotografier fra sosiale medier og andre kilder. De har også analysert satellittbilder som dekker et område på hundrevis av kvadratkilometer.

I fjor meldte FN-eksperter om «urovekkende anklager» som gikk ut på at om lag 430 migranter var skutt av saudiarabiske grensevakter med artillerigranater og håndvåpen i løpet av de fire første månedene i 2022. Drapene skal ha skjedd både på saudiarabisk og jemenittisk side av grensen.

– Dreper i det skjulte

– Saudiarabiske tjenestemenn dreper hundrevis av migranter og asylsøkere i dette avsidesliggende grenseområdet, langt fra verdens øyne. Det at Saudi-Arabia bruker milliarder på å kjøpe opp profesjonell golf-, fotballklubber og større underholdningsarrangementer for å bedre bildet av Saudi-Arabia, bør ikke ta oppmerksomheten fra disse forferdelige forbrytelsene, sier Nadia Hardman, forsker i HRW.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge organisasjonen har de ikke fått noe svar på brev som er sendt til Saudi-Arabias innenriksdepartement og forsvarsdepartement, samt til houthi-opprørere som kontrollerer den nordlige delen av Jemen.

Saudi-Arabia har siden 2015 ført krig mot houthi-opprørerne, som året før tok kontroll over hovedstaden Sana og jaget den internasjonalt anerkjente regjeringen sørover. Men mange av overgrepene som HRW beskriver, skal ha skjedd etter at en våpenhvile kom på plass i april 2022.