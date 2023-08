Korrupsjonsbekjemper nærmer seg valgseier i Guatemala

Arévalo, som er sønn av en tidligere president i landet, stiller mot tidligere førstedame Sandra Torres etter at de to fikk flest stemmer i først valgomgang i juni. Torres har foreløpig fått 35,8 prosent av stemmene.

Men selv om tellingen peker i retningene Arévalo, er det mye som tyder på at valget ikke er i boks når tellingen er ferdig. I juni tok det to uker å godkjenne det offisielle resultatet. De tapende partiene fikk domstolene til å til å beordre en gjennomgang.

Både Arévalo og Torres omtales som sosialdemokrater, og den andre valgomgangen ble dermed et oppgjør mellom to kandidater på venstresiden. De siste målingene ga Arévalo et tydelig overtak.