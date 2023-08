Libyas sentralbanker slår seg sammen

I dag er Libya delt mellom en FN-støttet regjering i vest og en alternativ regjeringen styrt av krigsherren Khalifa Haftar i øst. De siste tolv årene har landet vært herjet av væpnet konflikt siden et Nato-støttet opprør styrtet Muammar Gadaffi i 2011.

Sentralbanken ble delt i en vestlig og en østlig del i 2014, men søndag kunngjorde banken at den igjen er «en enhetlig, suveren institusjon»

Lederne for de to halvdelene av banken kom med kunngjøringen etter et møte der begge sider var representert. De sier de vil «fortsette innsatsen for å rette opp konsekvensene av splittelsen».

FN-oppdraget i Libya sier de håper gjenforeningen av banke vil «skap fremdrift for å samle alle politiske, militære og sikkerhetsmessige institusjoner, slik folket lenge har ønsket».

Prosessen med å samle de to delene av sentralbanken startet i desember 2021.