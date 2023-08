Titusenvis av soldater passer på under valget i Ecuador

Enkelte kandidater møtte opp i valglokalene med skuddsikker vest og væpnede vakter på slep under søndagens presidentvalg.

– Valget er veldig farlig, det er et fryktklima, sier politisk analytiker Andrés Gonzáles.

9. august ble opposisjonskandidaten Fernando Villavicencio drept på et valgmøte i hovedstaden Quito. Noen dager etter ble en lokalpolitiker skutt og drept i sitt eget hjem i San Mateo, og en ordfører i en annen by sier han har overlevd et attentatforsøk.

– Demokratiet vinner

– Hendelsene de siste ukene har forårsaket stor lidelse for ecuadorianere, men voldshandlingene vil ikke stoppe oss. I dag vinner demokratiet, i dag vinner Ecuador, sier Diana Atamaint, lederen for landets valgmyndigheter.

Hun sier et solid vaktoppbud fra hæren, politiet og valgmyndighetene vil sikre en fredelig, ryddig og trygg valgavvikling. Titusener av soldater er ute på patrulje i gater og rundt valglokaler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Myndighetene har pågrepet seks colombianere knyttet til narkokarteller for drapet på Villavicencio. Landet sliter tungt med volden rundt smuglerruter for narkotika, og opposisjonskandidatene har lovet en ny kurs som skal få bukt med kriminalitet og korrupsjon.

Sittende president Guillermo Lasso oppløste i mai nasjonalforsamlingen og utskrev nyvalg 20. august for å hindre forsøk på å stille ham for riksrett. Han stiller ikke selv i nyvalget.

Åtte kandidater

Det er åtte kandidater til presidentvalget i det latinamerikanske landet. Luisa González, fra partiet til tidligere president Rafael Correa, regnes som favoritt. De nærmeste utfordrerne er urfolksaktivisten og miljøforkjemperen Yaku Pérez, samt den tyskfødte tidligere visepresidenten Otto Sonnenholzner.

– Stem i troen på at bedre dager med sikkerhet og velstand er på vei, sa González på valgdagen i landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En kandidat må sikre 50 prosent av stemmene, eventuelt 40 prosent med 10 prosentpoengs margin, for å ta seieren i første runde. De siste meningsmålingene viser at det trolig går mot en ny valgrunde 15. oktober.

Ecuadorianerne skal også velge ny nasjonalforsamling, samt ta stilling til to miljøsaker som går på henholdsvis oljeutvinning i Amazonas og gruvevirksomhet i et annet naturområde.