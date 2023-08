Ukrainas president besøker Danmark

I 16.30-tiden steg presidenten ut av et militærfly med sin kone Olena Zelenska.

De kommer fra Nederland, der landets statsminister Mark Rutte sa søndag at Nederland og Danmark har forpliktet seg til å levere F-16-fly til Ukraina, og at disse leveres når visse betingelser er oppfylt.

Zelenskyj skal blant annet møte kongehuset og Folketinget, samt ukrainere i Danmark. ifølge dansk TV 2.

Søndag ettermiddag har Danmarks statsminister Mette Frederiksen møte med forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen på flystasjonen Skrydstrup, der det er et stort sikkerhetsoppbud.

Reisen til europeiske land skjer to dager etter at USA ga grønt lys til at Ukraina kan få F-16-fly fra de to landene.

Zelenskyj og hans kone Olena dro fra flyplassen Skavsta utenfor Stockholm søndag formiddag på et av den svenske regjeringens fly etter å ha drøftet videre militært samarbeid med statsminister Ulf Kristersson.

Det er flere arrangementer knyttet til Ukraina-krigen i Danmark søndag. Blant annet skal det holdes en dansk-ukrainsk gudstjeneste i Haderslev domkirke, der kronprinsesse Mary skal delta.