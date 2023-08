Nesten to tredeler av tyskerne vil ha ny regjering

I målingen til NSA for avisa Bilds søndagsutgave sier 64 prosent av de spurte at det ville være bra for Tyskland med en annen regjering. Bare 22 prosent vil beholde koalisjonsregjering til sosialdemokratene SPD, De Grønne og høyreliberale FDP.

Fredag viste en meningsmåling gjort av Forschungsgruppe Wahlen for TV-kanalen ZDF at 51 prosent er misfornøyd med regjeringen, og at 58 prosent mener den gjør en dårlig jobb.

En rekke meningsmålinger den siste tiden viser at Scholz' SPD stadig taper terreng til det ytterliggående Alternativ for Tyskland (AfD).

I Bilds måling får SPD 18 prosent, 2 prosentpoeng ned siden forrige uke, mot 21 prosent for AfD. Kristeligdemokratene CDU/CSU får 27 prosent, De Grønne 14, FDP 8 og venstrepartiet Die Linke 5 prosent.