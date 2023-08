Israelske soldater skjøt mot maskerte israelere

Skytingen skjedde ved bosettingen Maale Levona, ikke langt fra den palestinske byen Nablus på den okkuperte Vestbredden, mens soldatene lette etter mannen som drepte to israelere lørdag.

Hæren sier en rekke maskerte mistenkte ble observert i området i 3-tiden natt til søndag.

– Soldatene åpnet ild i tråd med standard prosedyre, og en av de mistenkte ble skadd. Det ble senere avdekket at de var israelske borgere som var maskert, sier hæren.

Hendelsen fant sted dagen etter at to israelere – en far og en sønn – ble skutt og drept ved en vaskehall for biler i Huwara, sør for Nablus. Israel har innledet en omfattende operasjon for å finne drapsmannen.

Det har vært en rekke attentater på israelere i den palestinske byen Huwara siden i fjor, og israelske bosettere har svart med gjengjeldelsesangrep på byen og omkringliggende landsbyer.

Rundt 500.000 israelere bor i bosetninger på Vestbredden som i henhold til folkeretten er ulovlige.