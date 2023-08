Dette bildet viser den skadede Expocentre-bygningen etter et droneangrep i Moskva 18. august 2023. Russlands forsvarsdepartement sa at dets luftvåpen slo ned en ukrainsk drone over hovedstaden omtrent klokken 04:00. Natt til søndag smalt det igjen. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP