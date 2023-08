Antallet sårede etter rakettangrepet i Tsjernihiv oppjusteres til 144

Blant de sårede er det 15 barn, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale lørdag kveld.

– Jeg er sikker på at soldatene våre vil gi Russland et svar på dette terrorangrepet. Et bemerkelsesverdig svar, sa Zelenskyj i talen, som kom på tampen av et besøk i Sverige.

Sju personer ble drept i angrepet. Blant dem var et barn, som Zelenskyj refererte til som Sofia.

Ifølge regionens guvernør Vjatsjeslav Tsjaus er 41 personer på sykehus som følge av angrepet. Innenriksminister Ihor Klymenko melder at 15 av de sårede er politibetjenter.