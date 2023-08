Det er ikke første gang det dukker opp eldgamle spor i Denali National Park i Alaska.

Forskere har funnet avtrykk etter dinosaur-føtter flere steder i den digre naturparken. Men ingen av stedene kan måle seg med klippene som har fått navnet Coliseum.

Her er det så mange spor at du nesten kunne tro du bare så på et veldig humpete fjell!

Så først ingen spor

Det ble oppdaget dinosaur-spor i Coliseum allerede i 2010. Da hadde noen forskere funnet en rad av spor etter en dinosaur nederst på en av klippene.

Og så dro altså en gjeng forskere tilbake for å se om det var flere.

Klippene ligger langt inne i parken og forskerne måtte gå i sju timer for å komme fram.

En av forskerne, Dustin Stewart, forteller at de først ikke var særlig imponert over det de fant. Ved første øyekast kunne de ikke se mange spor.

Men så ble det kveld.

Alle gropene er dinosaur-spor! Sporene er lagd av mange ulike dinosaurer. Nederst til høyre ser du en fin rad med avtrykk lagd av en nebbdinosaur. Du kan også se at det er flere lag med spor. De stammer fra ulike tider. Foto: Patrick Druckenmiller

Spor overalt!

Sola sank ned mot horisonten, og de siste solstrålene falt skrått over klippene. Da så de det:

Spor! Overalt!

Klippene var fullstendig pepret med groper, som altså var fotspor etter dinosaurer.

Først ble forskerne bare sittende å måpe, forteller Stewart. Men så ble det liv i gjengen! Forskerne ramlet nesten over hverandre for å finne kamera og ta bilder.

Mange ulike dyr

Coliseum er det største feltet med dinosaur-spor i hele Alaska, skriver forskerne.

Her finnes det fotavtrykk etter en rekke forskjellige dinosaurer. Mange av sporene er lagd av digre planteetende som nebbdinosaurer og nesehorndinosaurer.

Men det finnes også avtrykk etter rov-dinosaurer, som raptorer og tyrannosaurer. Forskerne har til og med oppdaget avtrykk fra små vadefugler.

Noen av sporene er så tydelige at du kan se avtrykk etter huden.

Men hvordan kom alle disse sporene opp på de bratte klippene?

Her har det vandret en gjeng store planteetende dinosaurer, for rundt 70 millioner år siden. Hakken nede til venstre er rundt en meter lang. Foto: Patrick Druckenmiller

Gammelt vannhull

Forskerne har en ide om hva som har skjedd.

For omtrent 70 millioner år siden var dette området trolig flatt. På en stor slette lå et vannhull som tiltrakk seg mange ulike dinosaurer. De lagde dype spor i den myke bakken.

Da det senere ble flom, ble sletten dekt av mudder. Sporene ble bevart under dette nye laget. Igjennom tusenvis av år har dette skjedd flere ganger. Til slutt ble alt klemt sammen til stein.

I løpet av millioner av år ble bakken i området forstyrret og dyttet på. Steinen som en gang lå flatt, ble tippet oppover til høye klipper. Derfor sitter sporene nå oppover en bratt fjellside.

Og der skal de få lov til å sitte.

Lager modeller

Forskerne er nøye med å ikke ødelegge avtrykkene.

Når Stewart og samarbeidspartnerne skal undersøke sporene, lager de avtrykk med modell-leire. Eller de bruker instrumenter som lager 3D-modeller av gropene.

Men det tar nok mange år før de er ferdige med å undersøke alle avtrykkene på de fantastiske klippene i Coliseum.

