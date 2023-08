Solen sender alltid energi mot jorden. Det gjør planeten naturligvis levelig, men i enkelte tilfeller kan energien utgjøre en fare. Kommer en større solstorm seg gjennom jordens magnetfelt kan den ifølge Nasa skape et teknologisk kaos og «lamme økonomier og sette sikkerheten og levebrødet til mennesker over hele verden i fare».

Disse stormene er sjeldne, men for øyeblikket er faren større for at en solstorm treffer jorden de neste årene enn ellers, og menneskeheten har aldri vært mer sårbar. Det skriver Insider.

Mer sannsynlig

Ved tre forskjellige fenomener kan solen sende ut høyenergipartikler som delvis kan ødelegge jordens magnetfelt; solstorm, koronahull og koronamasseutbrudd, som er store eksplosjoner på solen.

Hvis partiklene sendes mot jorden med nok kraft kan det skade ionosfæren som beskytter jorden mot stråling. Dette kan føre til at mer stråling kommer seg gjennom beskyttelseslaget .

Kraftige solstormer kan skje når som helst, men er mer sannsynlig når aktiviteten på solen topper seg, noe som skjer omtrent hvert ellevte år.

– De mye sterkere hendelsene skjer ikke hver syklus. Men ved høydepunktet under en sterk syklus som den som kommer, er det mer sannsynlig å få noen av de hendelsene som forårsaker strømbrudd her på jorden, sier professor i rom- og klimafysikk Daniel Verscharen ved University College London til Insider.

Kan gjøre større skade nå

Større solstormer har truffet jorden før. Solstormen kjent som Carrington-hendelsen i 1859 regnes som den største.

Kraftige solstormer kan føre til betydelig skade på kraftnettet, moderne navigasjonssystemer og satellitter.

På den tiden var det lite infrastruktur solstormen kunne skade, men det oppsto fortsatt dramatikk. Telegrafoperatører fikk elektriske sjokk fra apparatene sine, og det brøt ut branner på telegrafstasjoner som følge av den ytterligere spenningen solstormen påførte apparatene og ledningen.

I motsetning til i 1859 er menneskeheten i dag avhengig av teknologi. I 1989 slo en mindre kraftig solstorm gjennom som slo ut strømnettet i Quebec i Canada i et halvt døgn. Siden denne hendelsen har menneskeheten tatt i bruk teknologi i enda høyere grad, som for eksempel internett. Menneskeheten er med andre ord mer sårbar nå enn før når det gjelder solstormer.

– For hver solsyklus er vi mer og mer teknologisk avhengige. Hva en gjennomsnittlig syklus ville ha forårsaket når det gjelder romværpåvirkninger for 20 år siden er mye mindre enn hva en gjennomsnittlig syklus kan forårsake når det gjelder romværpåvirkning nå, sier professor i romfysikk med Univeristetet i Reading til Insider.

Begrepet romvær brukes om hvordan forholdene i Jordas øvre atmosfære og området rundt endres som følge av varierende aktivitet på Sola.