Sentrum av ukrainsk by truffet av russisk rakett

Guvernøren i Tsjernihiv-regionen, Vjatsjeslav Tsjaus, sier det var en ballistisk rakett som rammet sentrum, og han ber folk holde seg i tilfluktsrommene.

President Volodymyr Zelenskyj opplyser at et teater og et universitet ble rammet da raketten slo ned på hovedtorget i byen. Han sier det er skadde og drepte.

– En russisk rakett traff midt i sentrum i vår by Tsjernihiv, en plass, et polyteknisk universitet. En vanlig lørdag, som Russland har gjort til en dag fylt av smerte og tap, sier Zelenskyj på Telegram.

Han la samtidig ut en video fra åstedet som viste ødelagte biler, knuste tak og vinduer som var blåst ut.

Russiske styrker marsjerte gjennom Tsjernihiv da de invaderte Ukraina i februar i fjor, men ble senere skjøvet ut av byen av de ukrainske styrkene.

Siden det er byen, som ligger 15 mil for for Kyiv, ikke langt fra grensa til Belarus, blitt spart for kamper og russiske rakettangrep.