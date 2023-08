Familien til den drepte presidentkandidaten i Ecuador saksøker staten

Villavicencio hadde meldt fra om å ha mottatt flere trusler og burde ha blitt bedre beskyttet, sier familiens advokat, Marco Yaulema. På en pressekonferanse la han særlig skylden på Ecuadors president Guillermo Lasso, innenriksminister Juan Zapata, politisjef Fausto Salinas og etterretningssjef Manuel Samaniego.

Ifølge Yaulema blir de saksøkt for «drap ved unnlatelse».

– Villavicencio ble truet av mafiaen og alle visste om det, sa Yaulema, som på pressekonferansen hadde med seg Villavicencios eldste datter og onkel.

I en uttalelse svarer myndighetene at de avviser påstandene fra søksmålet, og ber om at saken ikke politiseres slik at etterforskningen kan gå sin gang.

Fernando Villavicencio, tidligere journalist og medlem av nasjonalforsamlingen, ble skutt og drept da han satte seg inn i bilen etter et valgkampmøte i hovedstaden Quito 11. august. Seks colombianske statsborgere er siktet og varetektsfengslet for drapet mens en annen mistenkt døde etter en skuddveksling kort tid etter drapet.