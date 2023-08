Forsvarslederne for samarbeidsorganisasjonens medlemsland møttes torsdag og fredag i Ghanas hovedstad Accra. Etter møteslutt fredag kom de med en uttalelse om at tålmodigheten snart er slutt, og at de nå har «satt en strek i sanden».

– En intervensjon i Niger vil være kortlivet for å sikre at konstitusjonell orden blir gjenopprettet, sier organisasjonens kommissær for politiske saker og sikkerhet, Abdel-Fatau Musah.

Han hevder Ecowas nå har angitt en «D-dag» for når de vil gå til væpnet aksjon, men oppgir ingen dato. Militærjuntaen kuppet makta i landet 26. juli. Ecowas ga opprinnelig militærjuntaen en ukes frist i starten av august.

Forsvarslederne i landene i Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas møtes i Ghanas hovedstad Accra denne uka. Foto: Richard Eshun Nanaresh / AP / NTB

Nytt diplomatisk forsøk

En potensiell militær inngripen ses på som en siste utvei dersom forhandlingene med kuppmakerne ikke fører fram, understreker Ecowas.

Ecowas har tidligere hatt en delegasjon i Niger for å forhandle, og Musah sier de nå forbereder en ny utsending for å forsøke mekling. Han mener ballen nå ligger hos militærjuntaen, men framholder de militære samarbeidsstyrkene står klare til å rykke inn på ordre.

– La ingen være i tvil om at hvis alt annet mislykkes, vil de tapre styrkene til Vest-Afrika, både militære og sivile enheter, være klar til å gjøre sin plikt, sa han under møtet fredag.

To av landene i Ecowas, Burkina Faso og Mali, har tatt kuppmakernes side. De ledes selv av regjeringer som har tatt makta ved statskupp. Guinea og Kapp Verde avstår også fra å bidra i en eventuell militæraksjon.

Ecowas' sikkerhetskommissær Abdel-Fatau Musah avbildet under møtet i Ghana torsdag. Foto: Richard Eshun Nanaresh / AP / NTB

Bekymret for presidenten

Fredag har Nigerias president Bola Tinubu, som leder Ecowas, advart om at helsa til den avsatte presidenten Mohamed Bazoum (63) er forverret. Han beskylder kuppmakerne for å behandle presidenten dårlig i husarrest – og advarer dem om alvorlige konsekvenser dersom situasjonen forverres ytterligere.

Kuppmakerne sier de planlegger å stille Bazoum for retten for høyforræderi.

En av lederne i Bazoums parti, Boubacar Sabo, har også denne uka uttalt seg om situasjonen i landet.

– Hvis det som skjer i Niger, lykkes, betyr det slutten på demokratiet i Afrika. Da er det slutt. Hvis vi slåss i dag, kan vi hindre slike ting i å skje og sikre en framtid for kontinentet vårt, sa Sabo til AP.