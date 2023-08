Paludan fikk bot på 15.000 kroner for ærekrenkelse

Saken knytter seg til en demonstrasjon på Nørrebro i København i 2019.

Da saken ble behandlet i landsretten, kom retten til at Paludan snakket nedsettende om kvinnens nasjonalitet, religion og språk. Han hevdet også at kvinnen var prostituert.

– Kvinnen er glad og lettet over at høyesterett er enig i at det var en grov krenkelse. Hun håper denne avgjørelsen kan hjelpe andre som blir utsatt for krenkelser i sammenheng med aksjoner med ekstreme elementer, sier kvinnens advokat, Tyge Trier.

Ifølge advokaten var kvinnen på vei hjem etter endt studiedag da hendelsen fant sted. Trier kaller dommen et konkret eksempel på at politiet kan gripe inn når religionskritikk går over i hets av enkeltpersoner.

– Det blir et kunstig skille når en person står på en plass og roper etter minoritetsborgere, men betegner aktiviteten som religionskritikk. Vi skal selvsagt ha en vidtgående religionskritikk beskyttet av loven, men i mange tilfeller glir det over i en krenkelse av minoriteter som tilfeldigvis befinner seg på stedet, sier advokaten.

Paludan er også dømt til å betale sakskostnader.