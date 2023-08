Kvinnen, 33 år gamle Lucy Letby, jobbet på en barselavdeling nordvest i England. Hun ble pågrepet etter en rekke babydødsfall på en barselavdeling ved sykehuset Countess of Chester i Nordvest-England mellom juni 2015 og juni 2016.

Det dreier seg om fem gutter og to jenter, alle under ett år gamle. Letby skal ha injisert babyene med luft, gitt dem for mye melk og forgiftet dem med insulin.

Hun avviser alle anklager.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å gi dem pleie. Jeg er der for å pleie, ikke skade, sa hun i retten.

Post-it-lapper

Påtalemyndigheten har vist fram post-it-lapper i retten som ble funnet hjemme hos Letby. På dem står det ting som at hun «drepte dem med vilje fordi jeg ikke er god nok til å pleie dem», og «Jeg er ond, jeg gjorde dette».

Forsvarerne har forklart det med at Letby følte seg fortapt og at hun begynte å føle skyld for det som skjedde, men at hun ikke står bak dødsfallene.

De påstår at de plutselige dødsfallene kan skyldes naturlige årsaker, eller være grunnet flere faktorer som dårlig bemanning på sykehuset, eller at andre kan ha gitt spedbarna for dårlige pleie.

Kan bli anket

Påtalemyndigheten har beskrevet henne som en kalkulert drapskvinne som brukte metoder som etterlot få spor.

Kolleger meldte fra til politiet etter at de oppdaget at Letby hadde vært på jobb da hver av babyene kollapset. Noen av dem ble angrepet like etter at foreldrene forlot barnesenga.

Hun ble frikjent for to anklager om drapsforsøk, og juryen klarte ikke å bli enige om seks andre anklager om drapsforsøk.

Påtalemyndigheten har 28 dager på seg til å bestemme om den ønsker en ny rettssak om de seks tiltalepunktene som juryen ikke kom til enighet om, skriver BBC. De tiltalepunktene omfatter fire babyer, skriver kanalen. Fristen er 15. september.