Nordmenn på spøkelsesjakt ble stoppet av politi i Strömstad

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokka 1 fredag etter at en person så dem gå inn, sier politiet til avisa.

Det ble sendt en politipatrulje til stedet som støtte på kvinnene.

– De fortalte at det går et rykte i Norge om at huset skal være hjemsøkt. De skal ha gått rundt og skremt hverandre, sier polititalsperson Jens Andersson.

De mistenkes for innbrudd, og politiet mistenker også én av dem for besittelse av narkotika. De ble fraktet til grensa, der de ble tatt med av norsk politi, skriver avisa.