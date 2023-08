Tidligere FN-topp med desperat bønn etter angrep på kornlagre: – Vi må få en slutt på denne krigen

– Dette er en krigserklæring mot de fattigste av de fattigste i verden og mot matvaresikkerheten. Det vil føre til at folk sulter over hele verden, sier Beasley til NTB.

Noen måneder etter at han ga seg som sjef for FNs matvareprogram (WFP), er han på besøk i Norge under Arendalsuka. Han møtte blant annet utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) til en panelsamtale om matvaresikkerhet i verden.

For tre år siden mottok Beasley og WFP Nobels fredspris for sitt arbeid mot sult og mot å bruke sult som et våpen.

På disse årene har situasjonen gått fra vondt til verre. Beasley pekte på matmangel kombinert med økende ustabilitet i land på flere kontinenter. Krigen i Ukraina har dramatiske følger for verdens matvaresikkerhet. Landet har tidligere kunnet brødfø 400 millioner mennesker i verden, ifølge Beasley.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kritisk infrastruktur

En kornavtale har sikret at ukrainsk korn kunne fraktes ut til tross for krigen. Men i juli brøt Russland avtalen og siden da er ukrainske kornlagre ved Donau blitt angrepet.

– Disse havnene er kritisk infrastruktur. Jeg bryr meg ikke om hva slags krig dette er eller hvilken side du tilhører: Vi må beskytte denne typen infrastruktur, sier han.

Han mener verdens ledere må komme sammen og finne en løsning.

– Det må bli en slutt på denne krigen, ber han.

- Bruker mat som våpen

Utviklingsminister Tvinnereim kaller angrepene en katastrofe.

– Russland holder nå resten av verden som gissel og bruker mat som et våpen, sier hun til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Er det en oppførsel du vil fordømme?

– Jeg sier som veldig mange andre har sagt i forbindelse med at Russland trakk seg fra koronaavtalen: De setter resten av verden i en forferdelig situasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun påpeker at angrepene på ukrainske kornlagre er med på å drive opp de globale matripsene.

– De mest kjøpesterke landene vil klare å skaffe seg det som fortsatt finnes på verdensmarkedet. Vi i Norge, vi vil klare oss, selv om det er mulig at vi vil se høyere priser. Men for mange afrikanske land som er veldig avhengige av import, så er dette liv og død, sier Tvinnereim.

Kutter i matrasjoner

Hun påpeker at WFP tradisjonelt har kjøpt mye av nødrasjonene de deler ut i fattige land, fra Ukraina og Russland. Nå er det blitt vanskelig å få tak i korn, og det de får tak i er dyrt. Dermed har WFP måttet kutte i rasjonene til verdens fattige.

På toppen av dette kommer bekymringen for mangel på gjødsel, fordi Russland er en viktig råvareleverandør her. Gjødselmangel vil gjøre det enda vanskeligere for afrikanske land å produsere mer mat selv de neste årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Noen tall jeg har hørt tyder på en reduksjon på kanskje 20 prosent av avlinger i Afrika, sier Tvinnereim.

I tillegg kan matproduksjonen i Ukraina bli halvert, ifølge Beasley.

– Vi står rett og slett foran en situasjon hvor vi kanskje ikke klarer å produsere nok mat til hele verdens befolkning, sier Tvinnereim.

Putin lovet gratis korn

Kornavtalen har siden i fjor sommer sørget for at Ukraina kunne eksportere korn og andre matvarer via Svartehavet uten risiko for å bli angrepet av russiske styrker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men Russland har lenge krevd bedre vilkår for å sikre sin egen eksport av korn og gjødsel, og tidligere i sommer utløp avtalen uten at russerne ville forlenge den.

Få dager senere deltok president Vladimir Putin på et toppmøte med afrikanske ledere i St. Petersburg der han lovet å gi tonnevis av gratis korn til seks afrikanske land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden avtalen utløp 17. juli, har russiske styrker gjennomført en rekke angrep mot ukrainske kornlagre og havner langs Svartehavet, blant annet i Tjornomorsk, som ligger rett sør for Odesa.

Angrep langs Donau

De siste dagene har det også vært angrep mot havner og kornlagre langs Donau – elven som nå utgjør den viktigste eksportruten for ukrainsk korn, og som ligger på grensen mellom Ukraina og Romania.

Blant annet er havnen Reni angrepet to ganger. Den ligger bare 200 meter fra Romania.

Siden kornavtalen kollapset, har prisen på hvete steget med over 10 prosent, ifølge BBC. En rekke lasteskip ligger nå ved munningen av Donau sør i Ukraina i påvente av å eksportere korn.